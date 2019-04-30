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BES fonu istatistikleri

30 Nisan 2019 Salı 14:52
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,02265147115
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,08563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,06201
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,0528622
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,111165163
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1828244
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,3014140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:52
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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