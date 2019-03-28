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BES fonu istatistikleri

28 Mart 2019 Perşembe 15:10
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,97 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile " Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-1,9726531233
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-2,4556353
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-2,26202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-4,8028028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-1,751165110
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,7128226
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-2,7714014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:10
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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