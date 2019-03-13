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BES fonu istatistikleri

13 Mart 2019 Çarşamba 15:27
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,222652587
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,2956551
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,38220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,8028280
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,201161133
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1828253
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,0214140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:27
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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