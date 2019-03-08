0553 313 94 23

BES fonu istatistikleri

08 Mart 2019 Cuma 15:19
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0526598165
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,20563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,33211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,9228127
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,321162292
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,0728820
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,7914140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:19
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vicdan Hareketinden İngiltere'de gösteri
    1. Vicdan Hareketinden İngiltere'de gösteri
    2. Kurtulan: “Enerjimizi Mustafakemalpaşa..
    3. HAVAİST'e kadın eli değdi
    4. 4 kişiyi öldüren zanlı hakkında karar..
    5. Taliban, Afgan hükümeti ile ateşkesi..
    6. ESOGÜ ESKAM kadın üniversite personeli..
    7. Gönül Timleri gönülleri kazanıyor
    8. Antalyaspor, Galatasaray maçı..
    9. Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı
    10. Pekcan: "Eximbank ve QNB Finansbank iş..
    11. Akseki’de mahallelere kilit parke taşı..
    12. 239 yolcusuyla kaybolmuştu! 5 yıllık..
    13. Kadınlar Gününde sahaya çıkıp..
    14. Nusaybin’de Öğretmenler 8 Mart Dünya..
    15. Irak Meclis Başkanı, İran..
    16. Taner Öcal: “Bu şehrin birlikteliğe..
    17. Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!
    18. Kaymakam Ayca, kadınların gününü..
    19. Başkan Vergili kadınları unutmadı
    20. Kayserispor’un Rize’ye seferi Cumartesi
    21. Yenice’de Jandarma Kadınlar Günü’nü..
    22. Bodrum Belediyesi kadınları unutmadı
    23. İran petrol tankerine Babu'l Mendeb..
    24. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    25. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    26. Aksa İmamı'ndan dünya Müslümanlarına..
    27. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    28. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    29. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    30. Ekinci’den 8 Mart Mesajı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti