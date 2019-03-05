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BES fonu istatistikleri

05 Mart 2019 Salı 14:52
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0826520161
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,07563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,44220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,9528280
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,121169122
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,2128280
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,6314014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:52
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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