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BES fonu istatistikleri

04 Mart 2019 Pazartesi 15:09
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,09265132131
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,0956496
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,28211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-1,1228127
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,081164174
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,02281810
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,4414113
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,1921210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:09
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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