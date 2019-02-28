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BES fonu istatistikleri

28 Şubat 2019 Perşembe 15:12
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1326516896
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,2756560
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,27202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,8328028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,061166353
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,03281413
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,7314140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:12
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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