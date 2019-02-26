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BES fonu istatistikleri

26 Şubat 2019 Salı 15:47
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,242652568
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,1556523
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,61220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi1,0228280
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,251161133
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1728262
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,2614140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:47
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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