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BES fonu istatistikleri

21 Şubat 2019 Perşembe 14:11
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0326516993
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,14561343
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,15211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,3628244
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,091167241
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1128244
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,8514140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:11
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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