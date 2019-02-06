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BES fonu istatistikleri

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,05265129130
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,08561244
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,22220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,02281810
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,021165755
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,0228197
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,3214014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
  1. BES fonu istatistikleri

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