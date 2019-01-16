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BES fonu istatistikleri

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1226521253
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,03563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,40211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi1,0328262
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,461161097
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,0628244
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-1,4214014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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