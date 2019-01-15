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BES fonu istatistikleri

15 Ocak 2019 Salı 15:02
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2926518182
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,31563224
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,27220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,4928271
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,081167045
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,07281512
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler1,4414140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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