0553 313 94 23

BES fonu istatistikleri

08 Ocak 2019 Salı 14:23
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0626521253
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,21562927
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,33211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi1,1328271
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,321161106
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,0728244
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,9414014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:23
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    350 bin işletmeye 22 milyar lira kredi
    1. 350 bin işletmeye 22 milyar lira kredi
    2. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    3. Ziraat Bankası'ndan kredi kartı..
    4. Kemalist yazar ve profesör canlı..
    5. Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi"..
    6. SDT 2 komedi oyununu seyirciyle..
    7. Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları..
    8. Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!
    9. Kadın bakıcının 96 yaşındaki kişiyi..
    10. Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm..
    11. "Balyoz'' davası savcısı Kaplan'a..
    12. "Operatörden sonra kepçeyi de kurtardık"
    13. Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası'na..
    14. Kayseri’de 9 Ocak Çarşamba okullar..
    15. AB'den Danimarka'da suikast..
    16. Samsun'da batan gemi
    17. Nereden nereye... Türkiye şampiyonu..
    18. "Türkiye'nin tutumunu takdirle..
    19. Eski belediye başkanı konkordato ilan..
    20. Fas'ta protestolar bu yıl da devam..
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor