BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri31 Aralık 2018 Pazartesi 14:49
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,12
|265
|172
|89
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|0,11
|56
|34
|22
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|-0,06
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|-0,37
|28
|4
|24
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|0,24
|116
|93
|22
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|0,09
|28
|20
|5
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|-0,15
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|0,19
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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