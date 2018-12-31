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BES fonu istatistikleri

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:49
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1226517289
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,11563422
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,06202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,3728424
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,241169322
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,0928205
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,1514014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,1921210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:49
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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