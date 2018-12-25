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BES fonu istatistikleri

25 Aralık 2018 Salı 15:29
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,04265126137
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,03562828
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,11211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,3228127
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,151164571
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,07281610
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,2014140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:29
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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