BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,01 265 143 119 Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları 0,19 56 56 0 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları -0,14 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi -0,56 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar -0,05 116 46 68 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları -0,07 28 4 23 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler 0,04 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası 0,06 21 21 0





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

