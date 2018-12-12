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BES fonu istatistikleri

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,22265125140
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,45563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,00211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,1328325
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,051164472
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,02281117
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler1,2614140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22
  1. BES fonu istatistikleri

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