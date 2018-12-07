THY- Euroleague
0553 313 94 23

BES fonu istatistikleri

07 Aralık 2018 Cuma 14:38
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2026559201
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,1756650
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,34202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-1,1728028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,261161498
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,1728423
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,2514140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0721210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:38
  1. BES fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
    1. Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
    2. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    3. Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması:..
    4. Savunma ve havacılık ihracatta rekora..
    5. Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne..
    6. 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı,..
    7. Avrupa Kros Şampiyonası'na doğru
    8. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    9. Mısır'da fırtına nedeniyle 2 liman..
    10. Para karşılığında suçluları serbest..
    11. Mısır'da eski Adalet Bakanı gözaltında
    12. WhatsApp kullananlara kötü haber! O..
    13. ‘Ziraat Katılım bütün illerde olacak’
    14. "Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak..
    15. Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber
    16. Asgarî ücret maratonu başladı
    17. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 5..
    18. Selman için yolun sonu: Milyarlarca..
    19. Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı..
    20. Sabancı en güçlü 100 kadın arasında
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."