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BES fonu istatistikleri

06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2526517192
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,52563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,22220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,11281810
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,121165757
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,3228280
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler1,5614140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
  1. BES fonu istatistikleri

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