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BES fonu istatistikleri

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,60 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,6026570194
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,5056452
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-1,08202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-2,5428028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,781161897
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,06281315
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,2014140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0721210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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