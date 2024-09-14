Beş çocuktan biri yoksul
Almanya'da yapılan bir rapora göre, 15 yaş altı çocuk yüzde 18,8'i yoksulluk sınırının altında gelir elde eden hanelerde yaşıyor.
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da, 15 yaş altı çocuk ve gençlerin yüzde 18.8'inin yoksulluk sınırının altında gelire sahip hanelerde yaşadıkları bildirildi.
Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü, özellikle tek ebeveynli hanelerdeki çocuklar, göçmen kökenliler, üçten fazla kardeşi olanların, diğer çocuklara kıyasla daha yüksek yoksulluk riski altında olduğunu belirtti. BERLİN
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