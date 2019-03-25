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Beş akrabasını öldüren sanık hakim karşısında

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde av tüfeğiyle 4 ayrı evde 5 akrabasını öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:52
Beş akrabasını öldüren sanık hakim karşısında

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde av tüfeğiyle 4 ayrı evde 5 kişiyi öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılan tutuklu sanık Atılgan Kümür (31), öldürülen kişilerin bazı yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kümür, hakkında doktorlar tarafından hazırlanan akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporu kabul etmedi.

Duruşmada, öldürülen Mustafa Tokat'ın oğlu Yalçın Yılmaz Tokat (45) ise müşteki sıfatıyla ifade verdi. Olayın nasıl olduğunu görmediğini belirten Tokat, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ardından söz alan müşteki avukatı ise mahkeme heyetinden, sanığın cinayetleri tasarlayarak işlediğinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan Kümür, 12 Haziran 2017'de girdiği 4 ayrı evdeki akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurmuş, Kıran ile Tokat ailesinden 5 kişi, saldırı sonucu yaşamlarını yitirmişti.

Jandarma ekipleri Kümür'ü aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı. Yakalandığında üzerinde 14 dolu av tüfeği fişeği daha bulunan Kümür'ün, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim." dediği belirtilmişti.

Ayrıca zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda cinayet romanı ve bilim kurgu kitabı bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:52
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  6. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

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