BES 3 yıl zorunlu mu olacak? BES kesintisi ne kadar? Yeni BES düzenlemesi nasıl olacak? Son dakika BES haberleri

Çalışan milyonlarca çalışanın otomatik olarak katılım gerçekleştirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES’de 3 yıl süre zarfından çıkış yapılamıyordu. BES’de bu düzenleme için harekete geçiliyor. Peki BES kesintisi ne kadar olacak? İşte son dakika BES’de sondurum

Ekonomik Program dahilinde BES’in yeniden yapılandırılacak. 2017 yılında başlayan BES’e katılım yapan 12 milyon çalışanın yüzde 60’ı sistemden çıkmış. Çıkışların fazla olması nedeniyle bu gelişme yeni programda yer aldı. Yeni uygulamada, çalışanlar işverenleri tarafından BES(e dahil edilecek ve 3 yıl boyunca sistemden çıkamayacak. Her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip tasarruf için sisteme aktarılacak. Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan otomatik BES’in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek.