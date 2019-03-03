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Bernie Sanders'tan Trump'a eleştiri

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Donald Trump'ın ABD tarihindeki "en tehlikeli başkan" olduğunu iddia etti.

03 Mart 2019 Pazar 02:37
Bernie Sanders'tan Trump'a eleştiri

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Donald Trump'ın ABD tarihindeki ''en tehlikeli başkan'' olduğunu söyledi.

New York'un Brooklyn semtinde 2020 başkanlık kampanyasını başlatan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'a sert eleştiriler yöneltti.

Trump'ı Amerikan halkını ırk, cinsiyet ve din üzerinden bölmekle suçlayan Sanders, birlik sözü verdi.

Trump'ın, hükümeti kapatarak haftalık maaş çekiyle geçinen 800 bin federal çalışanı zor durumda bıraktığını kaydeden Sanders, kendisinin, Trump gibi lüks gökdelenler inşa etmek için milyonlarca dolar veren bir aileden gelmediğini söyledi.

Seçim kampanyasına katılanlara teşekkür eden Sanders, seçimlerde Demokratların başkan adaylığını kazanacağını ve ''ABD tarihinin en tehlikeli başkanı'' olarak nitelendirdiği Trump'ı yeneceğini ifade etti.

- Mevcut sisteme eleştirel tavrıyla tanınıyor

"Demokratik sosyalist" olarak nitelendirilen ve 2016'daki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendiren 77 yaşındaki Sanders, ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınıyor.

2016'da eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a karşı Demokratların başkanlık adaylığını kaybeden Sanders, yüksek okul ücretlerinin kaldırılması, evrensel sağlık sistemi getirilmesi, asgari ücreti iki katına çıkarma, yasa dışı göçmenlerin ABD'de kalmasını sağlayacak kapsamlı göçmen reformu ve çevreye duyarlı politika vaatlerinde bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 02:37
  1. ABD
  2. Bernie Sanders
  3. seçim kampanyası

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