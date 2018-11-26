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Bernardo Bertolucci kimdir? Bernardo Bertolucci öldü mü, neden öldü? Bernardo Bertolucci filmler

Dünyaca ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci 77 yaşında öldüğü açıklandı. Bernardo Bertolucci En İyi Yönetmen Oscar'ının da bulunduğu birçok prestijli ödülün sahibiydi. Bernardo Bertolucci kimdir? Bernardo Bertolucci neden öldü

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:02
Bernardo Bertolucci kimdir? Bernardo Bertolucci öldü mü, neden öldü? Bernardo Bertolucci filmler

Dünyaca ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci 77 yaşında öldüğü açıklandı. Bernardo Bertolucci kimdir? Bernardo Bertolucci neden öldü

Dünyaca tanınan İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'nin 77 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar internette Bernardo Bertolucci kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik. Peki Bernardo Bertolucci kimdir? Öldü mü? Neden öldü? Kaç yaşında? Bernardo Bertolucci filmleri ve ödülleri! İşte detaylar..

İtalyan sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Bertolucci, özellikle Paris'te Son Tango isimli filmiyle ün yapmıştı. Bertolucci, hayatı boyunca içlerinde En İyi Yönetmen Oscar'ının da bulunduğu birçok prestijli ödülün sahibi olmuştu. Dostoyevski ve Borges’den yola çıkarak ruhbilimsel ve cinsel temalara değinmekle birlikte, toplumcu-siyasal yorumlara da geniş yer verdi. Paris’te Son Tango filmi sinema dünyasında geniş yankılar uyandırdı. 5 saat 15 dakika uzunluğundaki Bindokuzyüz adlı üstün yapımında, İtalyan Solu’nun doğuşundan 1945’e kadar yaşadığı yetmiş yıllık serüveni sergiledi. Yine üstün bir yapım olan Last Emperor (Son İmparator) 1986, 1987 en iyi yönetmen ödülüyle birlikte 9 dalda “oscar” ödülü kazandı (1988).

Bernardo Bertolucci başlıca filmleri

La Commare Secca (Kadının Ölümü) 1962; Prima della Rivoluzione (Devrimden Önce) 1964; Amore e Rabbia (Aşk ve Öfke) 1967; Partner (Ortak) 1968; Il Conformista (Uydumcu) 1970; Strategia della Ragno (Örümceğin Tuzağı-TV filmi) 1970; Ultimo Tango a Parigi (Paris’te Son Tango) 1972; Novecento (Bindokuzyüz) 1976; La Luna (Ay) 1979; Gülünç Bir Adamın Ağlatısı (1982), Un Femme Italienne (Bir İtalyan Kadını) 1987, Sheltering Sky (Çölde Çay/Koruyucu Gökyüzü) 1990, Little Buddha (Küçük Buda) 1992.

1940 Parma/İtalya), İtalyan film yönetmeni. Sinemaya Pier Paolo Pasolini'nin asistanı olarak "Accattone" (Dilenci, 1961) adlı filmle başladı. İlk uzun metrajlı filminde "La commare secca" (1962) Pasolini'nin etkisi belirgindir. İkinci filmi olan "Prima della rivoluzione" (Devrimden Önce, 1964) ile Cannes Film Festivali'nde Genç Eleştirmenler Ödülü'nü kazandı. Bir süre uzun metrajlı filmlere ara vererek belgesel filmler çekti ve tiyatro çalışmaları yaptı. 1970'te "La strategia del ragno" (Örümcek Stratejisi) ve Alberto Moravia'nın yapıtından bir uyarlama olan "İl conformista" (Konformist) adlı filmleri çekti. "Ultimo Tango a Parigi" (Paris'te Son Tango, 1972) adlı filmiyle büyük bir sansasyon yarattı. Bundan sonra İtalya'nın yakın tarihinin bir panoraması olan "1900" (1976), "La Luna" (Ay, 1979), "La Tregedia di un uomo ridicolo" (Gülünç Bir Adamın Trajedisi, 1981) adlı filmleri yaptı. "The Last Emperor" (Son İmparator, 1988) adlı filmiyle 1988 En İyi Film Oscar'ını aldı. Öteki filmleri: "Çölde Çay" (1991), "Küçük Buda" (1992). 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:02
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