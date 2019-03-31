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Beşiktaş'tan Mensah atağı! Sezon sonu...

Kayserispor’un futbolcusu Bernard Mensah için müthiş transfer iddiası ortaya atıldı. Başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonu Beşiktaş’a gideceği konuşuluyor.

31 Mart 2019 Pazar 12:51
Beşiktaş'tan Mensah atağı! Sezon sonu...

İspanyol basını müthiş bir transfer iddiası ortaya attı. Daha önce de ismi Beşiktaş ile anılan Kayserisporlu Mensah’ın sezon sonu Siyah-Beyazlı kulübe kiralanabileceğini belirtti.

Tapusu Atletico Madrid’de olan 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun, bir süredir sakat olduğu belirtilirken “Mensah da Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Sezon sonu anlaşma olabilir” yorumu yapıldı. Beşiktaş, Mensah’ı takıma katkı yapmayan Oğuzhan Özyakup’un yerine düşünüyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:51
  1. Atletico Madrid
  2. Beşiktaş
  3. bernard mensah
  4. Kayserispor

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