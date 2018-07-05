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Berna Laçin'e sahip çıkan HDP'li Barış Atay kimdir?

Berna Laçin, Medine paylaşımı nedeniyle büyük tepki toplarken, Berna Laçin ile aynı kafada olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Hatay milletvekili seçilen sözde oyuncu Barış Atay'dan Medine paylaşımı nedeniyle Berna Laçin'e sahip çıktı. Peki Barış Atay kimdir?

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:16
Berna Laçin'e sahip çıkan HDP'li Barış Atay kimdir?

Berna Laçin, Medine paylaşımı nedeniyle büyük tepki toplarken, Berna Laçin ile aynı kafada olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Hatay milletvekili seçilen sözde oyuncu Barış Atay'dan Medine paylaşımı nedeniyle Berna Laçin'e sahip çıktı. Peki Barış Atay kimdir?

Barış Atay, attığı tweetle, Medine'li paylaşımı sonrasında büyük tepki toplauan Berna Laçin'e sahip çıkarak "Bu tweette hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Sözde sanatçı Barış Atay yaptığı bu paylamışmla büyük tepkilere neden oldu.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, 1981’de Almanya’da dünyaya geldi. Buradan sonra 1999 yılına kadar Antakya’da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana’ya düşen Barış Atay Mengüllü, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak eğitiminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul’a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Barış Atay Mengüllü, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Fakat asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir. 8 Mart 2013’te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013’te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Sözde oyuncu Berna Laçin 20 Ağustos 1970 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası askeri pilot annesi ise ev hanımı olan Berna Laçin Karşıyaka İzmir doğumludur. Tolga Eşsiz ile evli ve bu evliliğinden Ada isminde bir evladı vardır. En son 2013 senesinde Aşk Ekmek Hayaller isimli dizide Leyla Değirmencioğlu karakterini oynamıştır.

Berna Laçin'in yer aldığı projeler

Sevdiğim Adam

Yarına Gülümsemek

Kızılırmak Karakoyun

Gökkuşağı

Sahte Dünyalar

Bir Kadının Anatomisi

İlk Aşk

Böyle mi Olacaktı

Ateş Dansı

Evdeki Yabancı

Seni Yaşatacağım

Bir Dilim Aşk

Belalı Baldız

Yıldızlar Savaşı

Aşk Ekmek Hayaller

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:16
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YORUM YAZ

  • İbrahim güven İbrahim güven 37 dk önce
    İki tane şetefsiz din devlet düşmanı adi pkklı ya...aklar
  • mehmet hanifimehmet hanifi23 dk önce
    hdp dediğin zaman durup epeyce düşünmen gerekir.Bu parti esasında Türkiyeyenin başına yıkım içinmusallat edilmiştir, Bir yaratık bu partiye girmişse kesinlikle şer dir, şer güçlerin maşasıdır.Allah yolunda olan, vatanını seven, anarşist olmayan düzgün insanların bu partide işi olamaz işte bu adını yazmaktan iğrendiğim varlık da bu partinin içinde, tabiiki matmazeli koruyacak çünkü bunlar ayni kaba pisliyorlarhepsinin ortak düşmanı İSLAM
  • HarunHarun43 dk önce
    .... saga sola saldiran sizlersiniz asil sessiz durup sizi bu kadar azittiran bizlerde suc aslinda her konustugunuzda yuz bin kisi toplanip ....tutsak birak konusmayi bu ulkede dahi duramazsiniz ama is yavas yavas o yone gidiyor aklinizi basiniza alacak bu milletin inancina saygi duyacaksiniz ...
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