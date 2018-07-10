Berna Laçin'den 'Ziya Selçuk' mesajı

Türkiye, ilk başkanıyla birlikte yeni bir döneme başladı. Başkan Erdoğan, açıkladığı kabineyle birlikte Türkiye'nin 2023 hedeflerine birlikte yürüyeceği yol arkadaşlarını duyurdu.

MEB ZİYA SELÇUK'A EMANET

Yeni kabinede dikkat çeken değişimlerden biri Milli Eğitim'de yaşandı. Türkiye'nin yeni Milli Eğitim Bakanı idealist kimliğiyle ön plana çıkan Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

Ziya Selçuk'un alkışlanan konuşması!

LAÇİN'DEN MESAJ

Son günlerde Medine hakkında sarf ettiği skandal sözlerle gündeme gelen Berna Laçin, Ziya Selçuk ile ilgili mesaj yayımladı. Laçin, "MEB Bakanı sürpriz bir isim, Prof.Ziya Selçuk olmuş. Çağdaş ve ilerici bir beyin,aydınlık bir bakış açısı... Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri... Kendisinden beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.