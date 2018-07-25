Komşuluk mu gâvur hayranlığı mı? Berna Laçin'in iki yüzü!

Yeniakit.com.tr- Sözde oyuncu Berna Laçin, çocukların cinsel istiasmarına tepki gösterme bahanesiyle İslam’ın kutsallarına saldırmıştı.

PEYGAMBER KENTİ MEDİNE'YE HAKARET ETTİ

Laçin Twitter hesabından "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" yazmıştı.

SURİYELİLERE NEFRET KUSMUŞTU

Berna Laçin yine sosyal medya hesabı üzerinden ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere de nefret kusan paylaşımlarda bulunmuştu. Laçin, komşumuz Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

İşte Laçin'în Suriyeliler karşıtı o tweeti;



PEYGAMBERİMİZ'İN HADİSİNİ PAYLAŞTI

Aynı Berna Laçin konu Yunanistan olunca tam tersi bir tavır sergiledi. Son rakamlara göre 79 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı Yunanistan’daki yangın felaketi ile ilgili paylaşım yapan Berna Laçin, Peygamber Efendimiz’in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifini paylaştı.

TÜRKİYE İLK ANDAN İTİBAREN YARDIM ETME TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Laçin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha yangın felaketinin ilk anından itibaren Yunan makamlarına yardım için hazır olduklarını bildirdiğini unutmuş olacak ki yangın felaketi üzerinden de AK Parti iktidarını hedef aldı. Laçin, Yunanistan’la Türkiye arasında hiç bir sorun olmadığını ve yardım edilmesi gerektiğini yazdı.

İşte Laçin'in o paylaşımı;

" 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' Ve unutmayın ki siyasilerin göstermeye çalıştığı gibi düşmanlık yoktur arada, Yunanistan’a gidenler,birbirimize ne kadar benzer ve yakın olduğumuzu bilirler... Yardım etmek bize düşer."



"GÂVUR HAYRANLIĞI"

Suriyelilere başka Yunanlılara başka gözle bakan Laçin’in bu ikircikli tavrı "gâvur hayranlığı" olarak yorumlandı.

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