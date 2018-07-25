Berna Laçin cezaevine mi girecek? Berna Laçin Medine paylaşımı cezası belli oldu! Berna Laçin kimdir?

Cinsel istismara tepki çekeyim derken Medine'ye ve hakaret eden sözde oyuncu Berna Laçin hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Peki Berna Laçin kimdir?

Berna Laçin Müslümanlar'ın kutsal şehri Medine üzerinden İslam'a hakaret etmişti. Berna Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" paylaşından sonra hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Berna Laçin, sosyal medyada kendini eleştirenler için "Halkı galeyana getirdiler, bende şikayetçi olacağım" diyerek suçunu örtmeye çalışmıştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Hatay milletvekili seçilen sözde oyuncu Barış Atay'dan Medine paylaşımı nedeniyle Berna Laçin'e sahip çıkmıştı. Barış Atay, attığı tweetle, Medine'li paylaşımı sonrasında büyük tepki toplauan Berna Laçin'e sahip çıkarak "Bu tweette hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Sözde sanatçı Barış Atay yaptığı bu paylamışmla büyük tepkilere neden olmuştu.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Sözde oyuncu Berna Laçin 20 Ağustos 1970 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası askeri pilot annesi ise ev hanımı olan Berna Laçin Karşıyaka İzmir doğumludur. Tolga Eşsiz ile evli ve bu evliliğinden Ada isminde bir evladı vardır. En son 2013 senesinde Aşk Ekmek Hayaller isimli dizide Leyla Değirmencioğlu karakterini oynamıştır.

Berna Laçin'in yer aldığı projeler

Sevdiğim Adam

Yarına Gülümsemek

Kızılırmak Karakoyun

Gökkuşağı

Sahte Dünyalar

Bir Kadının Anatomisi

İlk Aşk

Böyle mi Olacaktı

Ateş Dansı

Evdeki Yabancı

Seni Yaşatacağım

Bir Dilim Aşk

Belalı Baldız

Yıldızlar Savaşı

Aşk Ekmek Hayaller

BERNA LAÇİN'İN CİNSEL İSTİSMAR ÜZERİNDEN İSLAM'A HAKARET ETTİĞİ O TWİTTİ





ALİŞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Berna Laçin'in bu sözlerine şarkıcı Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.