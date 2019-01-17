0553 313 94 23

Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor

Siyaset yasağı 2018'de kalkan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, mayıstaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını açıkladı- 82 yaşındaki Silvio Berlusconi:- "Bu güzel yaşımda, sorumluluk duygusuyla dünyadaki derin düşünce eksikliğinin olduğu Avrupa Parlamentosuna gitme kararı aldım"

17 Ocak 2019 Perşembe 18:16
Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor

MADRİD (AA) - İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Sardunya Adası'ndaki Quartu kentinde seçim kampanyasının ilk konuşmasını yapan 82 yaşındaki Berlusconi "Bu güzel yaşımda, sorumluluk duygusuyla dünyadaki derin düşünce eksikliğinin olduğu Avrupa Parlamentosuna gitme kararı aldım." dedi.

Berlusconi konuşması sırasında ayrıca İtalya'daki mevcut koalisyon iktidarını da eleştirerek, "Bu hükümeti değiştirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sağ görüşlü Forza İtalya (Haydi İtalya) partisinin lideri olan Berlusconi, koalisyonun sistem karşıtı sol görüşlü ortağı "5 Yıldız Hareketi" (M5S) partisinin "1994'ün solcu komünistleri gibi umutsuz ve rekabetçi olmayanlardan oluştuğunu" savundu.

İtalya'da 2001-2006 ve 2008-2011 dönemlerinde başbakan olan Berlusconi, iş adamı olarak da Mediaset medya grubu ve Fininvest finans grubunun kurucusu olarak öne çıkmıştı. Berlusconi, aynı zamanda 1986-2017 tarihleri arasında sahibi olduğu Milan Kulübü'nün başkanlığını yürütmüştü.

Mediaset medya grubuyla ilgili yolsuzluk suçlamasından 2013'te 6 yıl kamu görevlerinden men cezası alan Silvio Berlusconi'nin yasağı iyi hali göz önünde bulundurularak 2018 Mayıs'ta kalkmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:16
  1. Avrupa Parlamentosu seçimleri
  2. İtalya
  3. Silvio Berlusconi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'tan Selçuk ve Kurum'a ziyaret
    1. Ali Koç'tan Selçuk ve Kurum'a ziyaret
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. Borsa günü yükselişle tamamladı
    4. Koreli elçi açıkladı! Trump ve Kim..
    5. Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    6. GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin..
    7. Motosiklet hırsızlığı zanlıları..
    8. "Dream" yakıt ikmali için Bodrum'da
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    11. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    12. Gürcistan'da kızamık salgını
    13. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri
    14. Sürücünün el frenini çekmediği..
    15. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    16. Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü
    17. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    18. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    19. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    20. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"