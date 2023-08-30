Berlin’in başörtüsü inadı bitti

Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek başörtülü öğretmenlerin devlet okullarında öğretmenlik yapmasına izin vermeyen Berlin, nihayet bu yasağı kaldırıyor. Eyalette 2023-2024 öğretim yılından itibaren Müslüman öğretmenlerin başörtülü olarak ders vermelerine izin verilecek.

Mahkemenin kararına rağmen yedi eyalet de başörtülü öğretmelerin çalışmasına izin vermiyordu. Son olarak Anayasa Mahkemesi, devletin tarafsızlığı ve okul huzuruna yönelik soyut bir tehlikenin öğretmenlere başörtüsünü kısıtlamak için yeterli olmayacağı, bunun için "yeterince somut bir tehlike" aranması gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Berlin'deki başörtüsü yasağını hukuka aykırı ilan etmişti. Eyalet, başörtülü öğretmenlerin açtığı davalarda yüklü tazminat ödemek zorunda da kalmıştı.