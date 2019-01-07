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Berlin'deki havalimanlarında güvenlikçiler grev yaptı

Başkentteki Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında güvenlik personelinin uyarı grevinden 70'in üzerinde uçuş etkilendi

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
Berlin'deki havalimanlarında güvenlikçiler grev yaptı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında çalışan güvenlik personeli, bugün ücret artışı talebiyle yaklaşık 4 saatlik uyarı grevi yaptı.

İki havalimanında uçuşlarda aksamalara yol açan greve yaklaşık 400 güvenlik personelinin katıldığı bildirildi.

Havalimanlarını işleten Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların grev hakkında havayolu şirketleri tarafından önceden bilgilendirildiği aktarılarak bu sebeple grev sırasında havalimanlarındaki durumun "nispeten rahat" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tegel Havalimanı'nda 42, Schönefeld Havalimanı'nda da 5 uçuşun iptal edildiği, 25 uçuşun da rötarlı gerçekleştiği belirtildi.

Verdi Sendikası Sözcüsü Andreas Splanemann, bu grevle işveren tarafının gönderilen sinyalleri anlamasını ümit ettiğini vurgulayarak, çalışanların, talepleri için sokağa çıkmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Toplu sözleşmelerde işveren tarafının temsilciliğini yapan Rainer Friebertshaeuser ise grevi eleştirerek, Verdi Sendikasının toplu sözleşmeyi müzakere etmek yerine grev yapmak istediğini söyledi.

Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında şimdiye kadar yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı.Verdi Sendikası, güvenlik personelinin saat ücretinin 17,12 avrodan 20 avroya yükseltilmesini talep ediyor. İşveren tarafı ise yüzde 2- 8,1 oranında ücret artışı öneriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
  1. Berlin
  2. güvenlik personeli
  3. Havalimanı
  4. Schönefeld
  5. Tegel Havalimanı
  6. uyarı grevi

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