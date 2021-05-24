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Avrupa

Berlin’de yüksek kiralar protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce kişi, yüksek kira fiyatlarını ve eyalet hükümetinin konut politikasını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:19:00 -
Berlin’de yüksek kiralar protesto edildi

Çeşitli sivil toplum örgütleri, “Kira çılgınlığına karşı – Yeter artık” sloganıyla Potsdamer Meydanı’nda gösteri düzenledi.Binlerce gösterici, üzerinde “Yerlerinden edilmeye ve kira çılgınlığına karşı birlikte mücadele edelim”, “İkamet etmek bir eşya değildir, kira çılgınlığını durdurun”, “Konut şirketlerini kamulaştırın” ve “Spekülatörleri durdurun” yazan pankart ve dövizler taşıdı.

“İnsanlar yerlerinden ediliyor”

Göstericiler, sloganlar eşliğinde Potsdamer ve Martin-Luther caddeleri üzerinden Nollendorf Meydanı’na kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteride yapılan konuşmalarda, eyalet hükümetinin konut politikaları eleştirilerek, kiraların artmasının önlenmesi ve dar gelirlilere konut sağlanması talep edildi. İsmini vermek istemeyen bir gösterici, kentte konut piyasasındaki gelişmelerin felaket olduğunu belirterek, “Böyle devam edemez. Yaşamaya değer bir gelecek yok. Mahalleler ve yaşam alanları yok ediliyor. İnsanlar yerlerinden ediliyor. Halk yoksullaşacak. Bu olamaz. Bu durdurulmalı.” dedi.

Büyük şehirlerde ev kiraları gittikçe artıyor

Berlin’de ve diğer büyük şehirlerde ev kiraları gittikçe artıyor. Başkentte, Türklerin de yaşadığı bazı semtlerde dar ve orta gelirli aileler kirada oturdukları dairelerden onarım gibi bazı gerekçelerle çıkartılmak isteniyor. Daireler onarıldıktan sonra yüksek bedelle kiralanıyor veya yüksek fiyatla satılıyor. Berlin Yatırım Bankası (Investitionsbank) verilerine göre Berlin’de 100 bin konut eksiği bulunuyor. Yeni yapılan konutların ihtiyacı karşılamadığı ifade edilirken, 2018’de, 2011’e göre konut kiralarında metrekare fiyatındaki artışın yaklaşık yüzde 65 olduğu kaydedilmişti. 

 

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