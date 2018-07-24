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Berlin'de vahşet! Benzin döküp...

Berlin'de, üzerlerine yanıcı bir madde dökülerek, kasten yakılan iki evsiz ağır yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:25
Berlin'de vahşet! Benzin döküp...

BBC Türkçe’nin haberine göre 47 ve 62 yaşındaki evsizler, geçtiğimiz pazar gece yarısı Schöneweide tren istasyonu yakınlarında yakıldı.Görgü tanıkları yakındaki bir dönerciden aldıkları yangın söndürücüyle alevleri durdurmayı başardı.

47 yaşındaki kurbanın komada olduğu belirtildi. Polis cinayet girişimi soruşturması başlatırken, sorumlular ve neden böyle bir saldırıda bulundukları bilinmiyor. İsimleri açıklanmayan kurbanların Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Berlin’de daha önce de bir evsiz hedef alınmıştı. İki yıl önce Noel günü, Schönleinstrasse metro istasyonları yakınlarında, yedi genç evsiz bir adama saldırıp, yakmaya çalışmıştı.

Bir metro treni makinisti, bir yangın söndürücüyle müdahale etmişti. Kurbanın ağır yaralanmadığı saldırı ülkeyi saşkınlıkla karşılanmıştı. Saldırgan grubun lideri iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:25
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