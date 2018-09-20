Berlin'de Türk Eğitim Derneği kundaklandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin yoğun olduğu yaşadığı Neukölln ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Türklere ait bir derneğe bu sabah taşlarla saldırıp binayı ateşe verdi. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, camları kırılan derneğin önündeki yaya kaldırımına da "Afrin için başkaldırın" ifadeleri yazıldı.

Berlin Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü Kam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin olaya ilişkin bugün erken saatlerde kendisini aradığını, derneğin taşlandığını, ateşe verildiğini ve yangının komşular tarafından söndürüldüğünü söylediğini aktardı.

Derneğin önündeki kaldırma "Afrin için başkaldırın" şeklinde bir yazı yazıldığını ifade eden Kam, "Bunu kim yapmıştır? Hedef şaşırtma mıdır? Yazıldığı gibi malum adres midir? Onu bilemiyoruz." dedi.

Kam, saldırının fallerinin en kısa zamanda ortaya çıkarılmasını umut ettiğini söyledi.

Alman güvenlik güçlerine çağrıda bulunan Kam, “Almanya’da yaşadığımız için Alman güvenlik güçleri güvenliğimizi korumakla görevlidir. Bu ilk olmuyor. Fazla olmaya başladı Türklere yönelik saldılar. Arzumuz ve isteğimiz yasal haklarımızın en iyi şekilde güvence altına alınması ve korunmasıdır. Bunu istiyoruz Alman güvenlik güçlerinden." ifadesini kullandı.