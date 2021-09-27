Berlin’de sandıklar yeniden kuruldu: İşte nedeni!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki konut sorununa çözüm için referandum yapıldı.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin kayıtlı seçmen genel seçimlerle beraber 'konutların kamulaştırılması' için de sandık başına gitti.

Referandumda seçmenlere konut sorununun çözümü için "240 binden fazla apartman dairesi emlak şirketlerinin elinden alınıp kamulaştırılsın mı?" diye soruldu.

Berlinliler 'kamulaştırılsın' dedi

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 56,4’ü "evet", yüzde 39’u ise "hayır" oyu kullandı.

Berlinliler bu kararlarıyla kentte 3 binden fazla konuta sahip olan ve "kâr amacı güden" şirketlerin mal varlıklarının kamulaştırılmasını istedi.

Berlin'de bu durumda 240 bin dairenin bulunduğu, bunun da kentteki toplam kiralık dairelerin yüzde 15'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Referandumda somut bir yasa tasarısı oylamaya sunulmadığı için sonucunun siyaset açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak buna rağmen yeni Senato ve meclisin oylama sonucunu dikkate alması gerekiyor.

Senato bilirkişi raporu hazırlatmak zorunda

Yasa gereği senato, konuyla ilgili bilirkişi raporu hazırlatacak. Seçimlerde Berlin’de birinci parti gelen SPD; CDU ve FDP gibi kamulaştırmaya karşı çıkıyor.

Nüfusun yüzde 84'ünün kirada oturduğu Berlin'de ortalama kira fiyatları 2010 yılından bu yana yüzde 86 artış gösterdi.

Berlin’de 2004 yılında özelleştirme döneminde yaklaşık 100 bin konut, emlak şirketlerine metrekare başına bin 100 eurodan satılmıştı.

Bugün ise bu konutların metrekare fiyatı 3 bin euronun üzerinde bulunuyor.