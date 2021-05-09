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Avrupa

Berlin’de polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 20:20:00 -
Berlin’de polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi. Tempelhof semtinde bulunan Berlin Emniyet Müdürlüğü önünde polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek amacıyla toplanan göstericiler daha sonra Hasenheide ve Pannier caddelerinden Kreuzberg semtindeki Spreewald Meydanı’na kadar yürüdü.

Göstericiler “Siz güvenlik değilsiniz. Birlikte, güvenlik birimlerinde ırkçılığa ve Nazilere karşı”, “Polis şiddetini durdurun”, “Irkçılık bölüyor, AfD’yi durdurun” ve “Polisin acımasızlığını durdurun” yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda da güvenlik birimlerinden ırkçı olayların aydınlatılması ve emniyet birimlerindeki ırkçı yapıların ortaya çıkarılması istendi. Geniş güvenlik önlemi alan polis eyleme 5 bin kişinin katıldığını belirtirken gösteriyi organize edenler bu sayının 8 bin olduğunu ifade etti.

Gösteri Spreewald Meydanı’nda olaysız sona erdi. Berlin’de 1 Mayıs’ta düzenlenen gösteride polisle göstericiler çatışmış, göstericiler polise taş ve şişe atmış, polis de sert müdahalede bulunarak biber gazı kullanmıştı.

 

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