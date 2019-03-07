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Berlin’de Kuşadası tanıtımı için stand açıldı

Kuşadası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ITB) yerini aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 06:06
Berlin’de Kuşadası tanıtımı için stand açıldı

Kuşadası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ITB) yerini aldı.


Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB’ın desteğiyle ITB Berlin’de açılan Kuşadası standında ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konaklama olanaklarının tanıtımı hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla yapılıyor.


Kuşadası Belediyesi 2019 sezonu öncesinde tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. İzmir, İstanbul, Londra ve Utrecht turizm fuarlarının ardından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisi olarak kabul edilen ITB Berlin’de açılan Kuşadası standı fuarın ilk gününde yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Tufan Asrav ile KODER Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’in katıldığı ITB Berlin Fuarı’nda bulunan Kuşadası standını Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Turizm Şube Müdürü Ahmet Demir ve çok sayıda acente temsilcisi ziyaret etti.


10 Mart tarihine kadar devam edecek olan ITB’de bu yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. İlk üç günü sektör temsilcilerine açık olacak fuar hafta sonu ziyaretçilere kapılarını açacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:06
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