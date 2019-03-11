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Berlin’de İzmir rüzgârı esti

Her yıl 180 ülkenin katıldığı, 160 bin ziyaretçinin gezdiği dünyanın en büyük ve en prestijli seyahat fuarı Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ITB Berlin) İzmir rüzgârı esti.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Berlin’de İzmir rüzgârı esti

Her yıl 180 ülkenin katıldığı, 160 bin ziyaretçinin gezdiği dünyanın en büyük ve en prestijli seyahat fuarı Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ITB Berlin) İzmir rüzgârı esti. 6-10 Mart tarihlerinde düzenlenen 53. ITB Berlin Fuarı’nda, geçen yıl 1.3 milyar turistin 1.4 trilyon dolarlık harcama yaptığı dünya turizm pastasından pay almak isteyen ülkeler ve şehirlerin tanıtım için yarıştı. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) koordinesindeki rüzgâr sörfü temalı İzmir standı ise, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Argun Gündüç ve Hakkı Deniz, fuarda uluslararası seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşerek, İzmir’in deniz turizmindeki potansiyelini anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, ziyaret ettiği İzmir standını çok beğendi. Yönetim kurulu üyelerinden İMEAK Deniz Ticaret Odasının deniz turizmi tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Ersoy’a plaket takdim edildi. Milli sörfçü Çağla Kubat ve Dünya Profesyonel Rüzgâr Sörfçüler Birliği Başkanı Jimmy Diaz ise fuar boyunca Çeşme Alaçatı ve Ege kıyılarının rüzgâr sörfü imkânlarını tanıttı.



Erken rezervasyonlarda rekor artış


İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, ocak ayında katıldıkları Boot Düsseldorf Fuarı’ndan sonra ITB Berlin Fuarı’nda da yer alarak Almanya pazarında Türkiye ve İzmir’i tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Öztürk, “Almanya en önemli pazarımız. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da açıkladığı gibi Almanya’dan erken rezervasyonlarda yüzde 58’lik artış var. Fuarda İzmir’in gördüğü ilgi bize 2019 sezonu için moral verdi. İZKA’nın rüzgâr sörfü temasıyla hazırladığı İzmir standı, Ege kıyılarının cennet koylarını, dünyanın en güzel marinalarını, masmavi denizimizi, rüzgâr ve uçurtma sörfü için rüzgârımızı, mavi yolculuğu, dalış ve yat turizmini tanıtmak için iyi bir fırsat oldu. Ülkemize gelen misafir sayısını artırmak ve deniz turizmi temasıyla katma değeri yükseltmek için tanıtıma devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
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