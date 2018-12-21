Berlin'de Çin karşıtı protesto

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarına tepki amaçlı gösteri düzenlendi.

Dünya Uygur Kurultayı, Avrupa Doğu Türkistan Birliği, Berlin Alperenler Ocağı ve Berlin Türk Cemaati tarafından Çin'in Berlin Büyükelçiliği önünde organize edilen gösteriye, Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı Dolkun İsa ve yaklaşık yüz kişi katıldı.

Yapılan basın açıklamasında, Uygur Türklerinin maruzbırakıldığı insan hakları ihlali şiddetle kınandı.

Uygur Türklerinin baskı, zulüm, işkence ve asimilasyon ile karşı karşıyabulunduğu vurgulanan açıklamada, ''Her türlü insan hakkından mahrum yaşamaktadırlar. Adeta bir soykırım uygulanmakta, dini ibadetleri yasaklanmakta, göçe zorlanmakta, kız çocuklarıellerinden alınmakta, zorla Çinli erkeklerle evlendirilmekte, doğal kaynaklarısömürülmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Türk'ün öz yurdunun Türk'e "açık hava cezaevi"ne dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada yeni zulüm metodu olarak Uygur Türklerinin esir kamplarında işkence altında asimile edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgeye Birleşmiş Milletler (BM) dahil hiçbir devlet ve kurumun ziyaret taleplerinin kabuledilmediğine işaret edilerek, ''Müslüman'ın derdi bizim de derdimizdir, soydaşlarımızınyaşadığı zulmü kınamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların huzur ve barışiçerisinde yaşamasını ve Çin devletinin insan haklarına uygun davranmasını talep ediyoruz.'' değerlendirilmesi yapıldı.

Protestoya katılanlar, ''Doğu Türkistan'a özgürlük'', Katliamı durdurun'' sloganları attı. Gösteri olaysız sona erdi.

- Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı. Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.