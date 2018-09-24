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Berlin'de Başkan Erdoğan hazırlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü Almanya'ya yapacağı ziyaret için Berlin'de yoğun bir hazırlık yapılıyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
Berlin'de Başkan Erdoğan hazırlığı!

Almanya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü Berlin’e yapacağı devlet ziyareti için yoğun bir hazırlık yapıyor.

Köln ve Berlin'e yapılacak ziyaretler için hazırlanan Alman yönetimi, iki şehirde de olağanüstü hal durumunda hazır bekleyecek.

ABD BAŞKANI ÖNLEMLERİ

Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, Berlin’deki lüks Adlon Otel’inde 100 oda ayırtıldı. Görevli polis sayısının da 2016’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyaretindeki kadar olması beklenirken, 24 saat boyunca görevli 5 bin polis olacağı tahmin ediliyor.

Şansölye Merkel ile de buluşacak olan Başkan Erdoğan, Alman Başbakan'la üç görüşme gerçekleştirecek. Önce cuma günü Başbakanlıkta öğle yemeğinde Merkel ile görüşecek olan Erdoğan, Şansölye'yle daha sonra Bellevue Sarayı’ndaki akşam yemeği ve cumartesi günü veda kahvaltısında bir araya gelecek.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Almanya ile Türkiye'nin son dönemde gerilimli seyreden ilişkileri, ABD'nin dünyaya açtığı ekonomik savaş nedeniyle yeniden toparlanma evresine girdi. Karşılıklı iyi niyet gösterilerinin sergilendiği iki ülke, uluslararası ilişkilerinde son olarak Alman Cumhurbaşkan'ın, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etmesiyle sonuçlanmış; ziyaret, resmi davet kapsamına alınmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
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