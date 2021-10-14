Berlin sokaklarında dikkat çeken ‘Alkol’ kampanyası: Alkol kirleri çözer, sorunları değil!
Almanya’da alkol bağımlılığına karşı dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Sokaklara asılan afişlerde ise “Alkol kirleri çözer, sorunları değil.” ifadesine yer verildi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Almanya’nın pek çok bölgesinde, “alkol bağımlıları”na yönelik çeşitli kampanyalar düzenleniyor.
Tüm duyurularında alkolün zararları ilginç sloganlarla ifade ediliyor
Federal Sağlık Eğitim Merkezi adlı kamu kuruluşu, Almanya’nın pek çok bölgesinde alkole karşı savaş başlattı. Kuruluşun duyurularında alkol tüketiminin artmasına dikkat çekilirken “Alkol kirleri çözer, sorunları değil.” şeklinde ifadeler yer alıyor. Alkol bağımlılarıyla da buluşmalar düzenleyen merkez, buna yönelik etkinliklerle özellikle gençlerin alkolden uzaklaşmasına yardımcı oluyorlar.
Berlin’deki “alkol bağımlılığı”na yönelik kampanyayı gazeteci ve siyasetçi İsmet Mısırlıoğlu, sosyal medya hesabından böyle duyurdu: