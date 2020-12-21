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Tarih Berkyaruk Sencer ve Muhammed Tapar ile kardeş mi?
Tarih

Berkyaruk Sencer ve Muhammed Tapar ile kardeş mi?

Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Melikşah, hükümdarlık döneminde devleti en geniş sınırlarına ulaştırmasıyla tarihi kaynaklarda yer alıyor. Sultan Melikşah'ın 8 tane çocuğu vardır. Berkyaruk Melikşah'ın oğlu mudur? Berkyaruk Melikşah'ın oğulları olan Sencer ve Muhammed Tapar ile kardeş mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:31:00 -
Berkyaruk Sencer ve Muhammed Tapar ile kardeş mi?

Melikşah'ın hayatı tarihi araştırma yapanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle tarihi dönem dizilerinin popüler olmasıyla baraber, Sultan Melikşah'ın ölümü ve hayatı merak konusu oldu.

Melikşah'ın kaç çocuğu olmuştur?

 

Babası Sultan Alparslan'ın bir esir tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilmesinin ardından tahta geçen Sultan Melikşah 20 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Sultan Melikşah'ın 8 tane çocuğu vardır. Devletin bekası için oğlu Ahmet'i görmeyen 1. Melikşah'ın eşi Terken Hatun'dur.

Berkyaruk Sencer ve Muhammed Tapar ile kardeş mi?

Berkyaruk, Melikşah'ın büyük oğluydu. Annesi, Selçuklu asıllı Emir Yakuti’nin kızı ve Azerbaycan Emiri İsmail’in kardeşi olan Zübeyde Hâtun'du. Fakat Melikşah'ın 1092'de ölmesi ile Terken Hatun, eşinin ölümünden 6 gün sonra 25 Kasım 1092'de[1] Melikşah'ın diğer küçük yaştaki oğlu ve Berkyaruk'un kardeşi I. Mahmud'un sultanlığını ilan etti.

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