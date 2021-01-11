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Tarih Berkyaruk kimdir?
Tarih

Berkyaruk kimdir?

Berkyaruk kimdir? TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisine katılan Berkyaruk karakteri merak edilmeye başlandı. Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk Sultan Melikşah'ın neyi oluyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-11 22:10:00 -
Berkyaruk kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesi kazanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine dahi olan BerkYaruk merak edilmeye başlandı. Peki, Berkyaruk kimdir?

Berkyaruk kimdir?

Berkyaruk Sultan Melikşah’ın oğludur. Annesi Zübeyde Hanım olan Berkyaruk en büyük evlattır. Sultan Melikşah’tan sonra tahtın en büyük varisi olan Berkyaruk’un en büyük düşmanı ise Terken Hatun’dur. Düşman olmalarının nedeni ise Melikşah öldükten sonra Terken Hatun’un oğlu Mahmud’u tahtın varisi olarak göstermesidir. Terken Hatun Sultan Melikşah’ın ölümünü uzun süre gizlemiştir ve oğlu Mahmud henüz 5 yaşında olmasına rağmen tahtın varisi olduğunu savunmaktadır. Tüm saklama çabalarına rağmen Nizamülmülk’ün adamları Sultan Melikşah’ın öldüğünü öğrenerek Berkyaruk’u tahta geçirmişlerdir.

Berkyaruk tahta geçtikten sonra vazgeçmeyen Terken Hatun ise Melikşah’ın Azerbaycan’da ki kardeşi Meliki İsmail Yakuti’ye haber göndererek Berkyaruk’u öldürmesi karşılığında onunla evlenme talebinde bulundu. Teklifi kabul eden Meliki İsmail Yakut ise yeğeni Berkyaruk ile savaş tutuştu. Savaştan Berkyaruk galip ayrılarak tahtın gerçek hakimi oldu. Berkyaruk tahta oturduktan uzun süre sonra hastalandı. Tahtın varisi olarak oğlu Melikşah’ı belirledikten kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetti.

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