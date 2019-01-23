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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi- Davaya ilişkin dosyaya ulaşan yeni teknik bilirkişi raporunda, maktulün sanık tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı ifade edildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D, görevli bulunduğu ilden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada daha önce talep edilen teknik bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Söz konusu 23 sayfalık raporun sonuç bölümünde, görüntüler üzerinde yapılan incelemede, maktul Berkin Elvan'ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtilerek, "Ancak dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemede, atışın havaya doğru yapılmadığı ve söz konusu atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği vurgulanan raporda, atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğu kaydedildi.

Müdahil avukatlarından Can Atalay, söz konusu raporun, daha önceki raporlarla da uyumlu olduğunu aktardı.

Atalay, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ve şu anda delil karartma ihtimalinin bulunduğunu savunarak tutuklanması gerektiğini ifade etti. 65 metre olarak tespit edilen atış mesafesinin daha kısa olduğunu öne süren Atalay, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, keşif incelemesi talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi.

Sanığın duruşmaları takip etmesi ve yaptığı görev itibarıyla kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tutuklanması yönündeki taleplerin reddine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, Gezi eylemcilerinin olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
  1. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava
  2. dava
  3. Duruşma
  4. Gezi Parkı
  5. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi

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