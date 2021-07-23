Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecek. Peki Berke Saka kimdir? Berke Saka nereli? Berke Saka kaç yaşında?

Berke Saka kimdir?

Berke Saka 9 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Srtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek olan Berke Saka, Galatasaray Yüzme üyesidir. 200 m sırtüstü yarışında Derya Büyükuncu'nun 13 yıllık milli rekorunu 1:58.08 ile kırdı. 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılım için kontenjan almıştır. Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecektir. Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu.

Berke Saka'nın kırdığı rekorlar

100m sırtüstü / 00:56.92 / Burgas / 22. 06.2019 / 15-16 yaş

200m sırtüstü / 02:01.49 / Kazan / 07.05.2019 / 15-16 yaş

200m karışık / 02:03.25 / Bakü / 24.07.2019 / 15-16 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 17-18 yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 17-18 yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 17-18 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 19+ yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 19+ yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 19+ yaş