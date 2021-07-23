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Biyografi Berke Saka kimdir? Berke Saka nereli? Berke Saka kaç yaşında?
Biyografi

Berke Saka kimdir? Berke Saka nereli? Berke Saka kaç yaşında?

2020 Olimpiyat Oyunları Tokyo’da başladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı. Peki Berke Saka kimdir? Berke Saka nereli? Berke Saka kaç yaşında? Berke Saka kazandığı madalyalar neler?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:32:00 - 2021-07-23 09:37:29
Berke Saka kimdir? Berke Saka nereli? Berke Saka kaç yaşında?

Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecek. Peki Berke Saka kimdir? Berke Saka nereli? Berke Saka kaç yaşında?

Berke Saka kimdir?

Berke Saka 9 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Srtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek olan Berke Saka, Galatasaray Yüzme üyesidir. 200 m sırtüstü yarışında Derya Büyükuncu'nun 13 yıllık milli rekorunu 1:58.08 ile kırdı. 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılım için kontenjan almıştır. Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecektir. Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu.

Berke Saka'nın kırdığı rekorlar

100m sırtüstü / 00:56.92 / Burgas / 22. 06.2019 / 15-16 yaş

200m sırtüstü / 02:01.49 / Kazan / 07.05.2019 / 15-16 yaş

200m karışık / 02:03.25 / Bakü / 24.07.2019 / 15-16 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 17-18 yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 17-18 yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 17-18 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 19+ yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 19+ yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 19+ yaş

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