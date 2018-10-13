Berkay'ın avukatı: Arda silahı bilerek ateşledi

Milli futbolcu Arda Turan'ın kafa darbesiyle burnu kırılan ve tedavi altına alınan şarkıcı Berkay'ın avukatı, basın toplantısı düzenledi.

Avukat Ayşegül Mermer, "Barda başlayan hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre; Arda TuranBerkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Burada olay tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır. Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmaz araya girdiği esnada yüzüne ağır bir yumruk yemiştir" dedi.

Ayşegül Mermer, "Bizi ve müvekkilimi esas üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır. Arda Turan belinde ruhsatsız silahla hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde, bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Bu kriminal bir olaydır. Bunun özrü olmaz. Müveklilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı belinde silah ile görünce şaşırmıştır. Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastanenin içinde görevi olmayı, görevi dışında silahla girmek, dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür. Arda Turan'ın ateşlediği silahtan çıkan mermi yanlışlıkla birine isabet etseydi ve Allah korusun hayatını kaybetseydi, o zaman Arda Turan 'pardon mu?' diyecekti?" şeklinde konuştu.

Mermer, Berkay'ın kendisine ilettiği mektubu okudu. Ünlü şarkıcı, "Karşı tarafın yapmadığını ben yapayım. Karımdan ve Aslıhan Doğan Turan'dan özür dilerim. Burası hukuk devleti. Arda Turan cezasını mutlaka çekecektir" ifadelerini kullandı.