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Biyografi Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu nereli, kaç yaşında? Berkan Kutlu nerede oynuyor?
Biyografi

Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu nereli, kaç yaşında? Berkan Kutlu nerede oynuyor?

Berkan Kutlu son dakika transfer haberleri yakından takip ediliyor. Galatasaray’da Burak Elmas döneminin başlamasıyla birlikte yeni sezon için transferleri de hız kazandı. Galatasaray Berkan Kutlu transferini sonlandırmak için işi sıkı tutmaya başladı. Peki Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu nereli? Berkan Kutlu hangi takımda oynuyor? Berkan Kutlu nerede oynadı? İşte Berkan Kutlu hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 10:26:00 - 2021-07-13 10:28:37
Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu nereli, kaç yaşında? Berkan Kutlu nerede oynuyor?

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Berkan Kutlu’yu transferi listesine eklemek için bir hayli uğraşıyor. Galatasaray transfer listesi her geçen gün çoğalırken, Berkan Kutlu transferi nedeniyle gündeme oldu. Peki Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu nereli? Berkan Kutlu kaç yaşında? İşte Berkan Kutlu hayatı.

berkan kutlu kimdir

Berkan Kutlu kimdir?

Berkan Kutlu 25 Ocak 1998 tarinde İsviçre’nin Monthey şehrinde doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Berkan Kutlu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oynamaktadır.

Berkan Kutlu hangi takımda oynadı?

Berkan, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe adım atmıştır. 2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berkan, Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır.

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