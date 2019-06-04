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Berivanların bayram mesaisi

Muş’ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan berivanlar, Ramazan Bayramı’nı ovada koyun sağarak geçiriyor.

04 Haziran 2019 Salı 11:35
Berivanların bayram mesaisi

Muş’ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan berivanlar, Ramazan Bayramı’nı ovada koyun sağarak geçiriyor.


Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan kadınlar, bir yandan bayramlaşırken bir yandan da hayvanların sağımını gerçekleştiriyor. Köyde bayramlaşmanın çok anlamlı olduğunu ve eski geleneklerin devam ettiğini ifade eden berivanlar, koyun sağımının ardından bayrama devam ettiklerini söylediler.


Berivanlardan Leyla Ataman, bugünün bayram olduğunu ve herkesin bayramını kutladığını söyledi. İlk olarak köyde herkesle bayramlaştıklarını ifade eden Ataman, “Köyde herkesle bayramlaştık. Bayram devam ediyor. Biz koyunlarımızı sağmaya geldik. Koyunlarımızı sağdıktan sonra yine köyde bayramlaşıyoruz. Burada herkes bayramda geziyor, herkesin bayramı çok güzel geçiyor. Çocuklar bol bol şeker topluyor ve evden de tatlımız eksik olmuyor. Burada kendi yoğurdumuzu, sütümüzü, peynirimizi üretiyoruz. Nereden geldiği belli. Organik bir şekilde yaşıyoruz. Çocuklara her şeyin organiğini veriyoruz. Biz hayatımızdan memnunuz. Köy hayatını herkese tavsiye ediyorum” dedi.


Annesine süt sağmak için yardımcı olduğunu belirten 7. sınıf öğrencisi Mizgin Karayel de "7. sınıfa gidiyorum. Burada koyun, keçi sağıyorum ve anneme yardım ediyorum. Sağdığımız sütü bayramda sütlaç, yoğurt ve peynir yapıyoruz, bir kısmını da satıyoruz. Bayram hediyesi olarak anneme yardım ediyorum” ifadelerini kullandı.


Eşi ve çocukları ile koyun kırkımı ve sağımına yardımcı olan İrfan Erol ise “Benle çocuklarım koyunları sağmaya geldik. Ailece buradayız. Ailelerimizle burada bayramlaştık. Öğleden sonra tekrar köye gidip bayramımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:35
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